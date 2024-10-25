В отдельных районах Челябинской области сохранятся дожди 25 октября

Температура будет варьироваться от 0 до +10 градусов

Сегодня, 25 октября, местами в Челябинской области сохранится теплая погода до +10°C, а где-то будет около +5°C и даже ниже. В целом будет облачно, в отдельных районах сохранятся дожди. Рассказываем подробнее.

В Челябинске показания термометров достигнут +10°C. День пройдет без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске снова будет дождливо. Градусники покажут до +8°C. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Воздух в Миассе также прогреется до +8°C. Облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Температура в Сатке поднимется до +5°C. Небольшой дождь со снегом может пройти во второй половине дня. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит около +10°C. Небо будет хмурым, ночью пройдет небольшой дождь. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

До +7°C и дождь ожидается в Аше. Ветер юго-западного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +5 до +10°C, в горах — от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 16 метров в секунду.