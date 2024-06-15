В отдельных районах Челябинской области пройдут грозы с градом 15 июня

Аномальная жара сохранится

Сегодня, 15 июня, в Челябинской области снова будет жарко: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +36 градусов. В Челябинске дождей не будет, а в отдельных районах могут пройти осадки с грозами и градом.

«На Южном Урале температурная аномалия будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине региона в связи с прохождением днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами»,— рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске поднимутся до +19°C, днем воздух раскалится до +35°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В челябинской области отметка на градуснике в утренние часы достигнет +14°C, днем будет варьироваться от +31 до +36°C. Переменная облачность, на крайнем западе и севере пройдут кратковременные дожди. Вероятна гроза. Возможен град. Ветер преимущественно юго-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду.