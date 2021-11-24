В отдаленные районы Челябинской области поступили передвижные ренгтен-комплексы

Они проедут по деревням, а затем медики отправят результаты исследований в областной центр для расшифровки

Жителям отдаленных населенных пунктов в Челябинской области стали доступны диагностические услуги. Новые передвижные комплексы поступили в больницы города Троицка и села Кизильское. Автомобили марки КамАЗ оснащены флюорографами и маммографами, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Передвижные пункты оборудованы всем необходимым для проведения диагностики и лабораторных исследований: рентгеновским аппаратом, бактерицидным облучателем непрерывного действия, необходимой мебелью и приборами для осмотра пациентов. Автомобили на полном приводе, имеют отдельный вход и выход, разделены перегородкой на два кабинета — для медперсонала и процедурный.

Алексей Панасенко, исполняющий обязанности главного врача Областной больницы г. Троицка, считает, что ключевая задача таких специализированных автомобилей-фургонов — обслуживание отдаленных населенных пунктов.

«Наша цель — сделать медицину доступной, необходимо, чтобы каждый человек мог пройти столь необходимые исследования», — рассказал он.

В Кизильском районе новую технику также оценили. Главврач местной больницы Алла Васильева отметила, что передвижные пункты повысят качество оказываемой медицинской помощи.

«Мы долго ждали этот аппарат. У нас есть населенные пункты, которые находятся за 80 километров от районной больницы, там живет преимущественно пожилое население. Территория большая, и далеко не у всех жителей есть машины»,

— поделилась впечатлениями главврач Кизильской районной больницы Алла Васильева.

Компьютерные системы позволят отправить результаты исследований на расшифровку в областной центр. Южноуральцы смогут выявить заболевания на ранней стадии и своевременно пройти курс лечения, назначенный квалифицированным медперсоналом.