В освобожденном Херсоне впервые прошел «Бессмертный полк»

Жители города возложили цветы у Вечного огня

Сегодня, 9 мая, сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню. Горожане пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войны и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину, сообщают федеральные СМИ.

«Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа», — рассказал РИА Новости житель Херсона, участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню.

«Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место», — поделилась своими впечатлениями жительница Херсона.

Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.