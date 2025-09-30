В онкоцентре Челябинска внедрили нейромонитор для защиты нервов при операциях

Он поможет сохранить пациентам голос и мимику

Челябинский онкоцентр начал применять нейромониторинг во время операций на щитовидной и околоушной слюнной железах. Новая технология помогает в реальном времени контролировать сохранность нервов и снижает риск потери голоса и нарушений мимики после вмешательств, сообщают в региональном Минздраве.

Как пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи Артем Гарев, система позволяет оценить проводимость нервного импульса до начала выделения пораженного опухолью органа, отслеживать его на всех этапах операции и убедиться в сохранности после удаления опухоли.

«Ранее это осуществлялось исключительно визуально под контролем лупы или микроскопа. Кроме того, мы можем сразу же, во время операции, провести реконструкцию нерва, если в ходе операции в этом появляется необходимость», — поделился Артем Гарев.

При вмешательствах на щитовидной железе специалисты мониторят нервы, идущие к голосовым связкам: реакции отображаются на экране и сопровождаются звуковыми сигналами. Во время операций на околоушной железе прибор помогает проверять каждую веточку лицевого нерва, отвечающую за движения бровей, губ и нижней челюсти, что позволяет аккуратно обойти жизненно важные структуры и сохранить мимику пациента.

«Мы целенаправленно внедряем технологии, которые делают операции не только радикальными, но и максимально безопасными. Раньше хирург ориентировался исключительно на собственное зрение и опыт, теперь же у него есть объективный электрофизиологический инструмент, который позволяет минимизировать риски послеоперационных осложнений, таких как осиплость голоса или парез мимических мышц», — отметил главный врач онкоцентра, главный онколог Минздрава Челябинской области Андрей Лукин.

Новая система успешно использована в нескольких сложных операциях.