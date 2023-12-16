В Омской области реализуют экотур «По следам Конька-Горбунка» к легендарным озерам

Проект стал победителем Всероссийского детского экофорума, прошедшего в Челябинске

В октябре 2023 года в Челябинске прошел первый Всероссийский детский экологический форум, гостями которого стали 2,5 тысячи ребят из 18 российских регионов. Ребята представляли различные экопроекты, и теперь регионы-участники реализуют проекты-победители. Например, в Омской области фонд «Компас» выделил средства на реализацию экотура «По следам Конька-Горбунка». Основные мероприятия запланированы уже на предстоящее лето, а пока вовсю идет подготовка, сообщили в пресс-службе фонда.

Омские школьники разработали познавательный тур к легендарным озерам Муромцевского района. Всего их пять, но из-за болотистой местности участникам экотура удастся посетить только три: это озера Линево, Щучье и Данилово.

«„Пять озер“ привлекают ученых, уфологов, язычников. Сюда приезжают люди со всего мира. Туда мы и собираемся отправиться. Озера Шайтан и Потаенное посетить не сможем, так как они находятся в заболоченной территории, но до других дойдем»,— рассказала куратор проекта Ирина Скубко.

Экотур предусматривает специально разработанный для детей маршрут с палатками, спальными мешками и прочим. Деньги на приобретение инвентаря фонд уже выделил. В ближайшее время ребята сходят в мини-поход на разведку и продолжат работу над туром.