В Октябрьском районе простились с погибшим на Украине ефрейтором

Ильдар Гализеев служил в чебаркульской танковой дивизии

В селе Подовинном (Октябрьский район) прошла церемония прощания с Ильдаром Гализеевым. 19-летний ефрейтор 23 мая погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает администрация района.



По данным администрации, Ильдар родом из Курганской области, но с 2018 года жил в Подовинном, здесь закончил школу. Поступив на срочную службу, вскоре подписал контракт, служил в гвардейской танковой дивизии с дислокацией в Чебаркуле.

«Трудно говорить о смерти такого молодого парня, — сказал он. — Это невосполнимая потеря для всех нас. Все, с кем он служил, все, кто сейчас находится в Украине, самоотверженно защищают рубежи нашей Родины и наши с вами жизни, не подпуская врагов к российской территории. Вот и Ильдар был одним из защитников Отечества, он исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков», — приводит газета «Октябрьская искра» слова и. о. главы Октябрьского района Владимира Загребельного.

По данным военного комиссариата Троицкого и Октябрьского районов, Ильдар Гализеев посмертно представлен к ордену Мужества.