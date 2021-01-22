В Октябрьском районе обновилась больница

Капитальный ремонт в медицинском учреждении провели впервые за 54 года

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов проинспектировал масштабные ремонтные работы в районной больнице и оценил перспективы районного здравоохранения.

«Сейчас под капитальный ремонт попал стационар, хирургическое, педиатрическое отделение, терапия, ургентный родовый блок. Все создано с ноля, новое, чистое. Остаются небольшие завершающие работы, замена лифта, магистральные сети. На ремонт было выделено почти 14,5 миллионов рублей. Но и это не последние преображения для Октябрьской районной больницы — по нашим планам впереди проект модернизации, а это еще около 28,5 миллионов рублей и новая, капитально отремонтированная поликлиника. Плюс с 2021 года в районе начнут строиться новые ФАПы, что сделает оказание помощи для населения еще качественнее и доступнее», — подчеркнул Юрий Семенов.

Медучреждение в селе Октябрьском работает с 1967 года и обслуживает 18,5 тысяч человек разного возраста.

«За 54 года здесь белили стены, ремонтировали отдельные кабинеты — всё мелкий ремонт. Но большой капитальный начался только в прошлом году. Помимо ремонта в больницу закупается новое медоборудование, приобретен передвижной лечебно-диагностический комплекс для выезда к пациентам. Мы очень рады!» — рассказала врач районной больницы Наталья Шаталина.

Как сообщает областной минздрав, параллельно с ремонтом больницу оснащают новым оборудованием: в 2020 году поступили комплект оборудования для бронхоскопии, кислородный концентратор, моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов, а также укомплектованный медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт», чтобы выезжать к пациентам и проводить осмотры на местах. В 2021 году для поликлиники дополнительно будет закуплен новый рентген-аппарат.

«Юрий Алексеевич, спасибо за то, что часто приезжаете к нам в село Октябрьское и тщательно отслеживаете ход работ. Как глава всегда готов прийти Вам и минздраву на помощь, потому что эта работа во благо наших жителей. Я из Октябрьского роддома троих своих детей забирал много лет назад. Помню эти стены еще с тех советских времен. Сейчас все условия должны быть современными, оборудование новое, для качественного оказания медицинской помощи. Сейчас условия меняются кардинально», — обратился к министру здравоохранения Челябинской области глава Октябрьского муниципального района Михаил Молчан.

также местные власти отчитались, что в районе закуплены четыре квартиры для будущих медиков, в Южно-Уральском государственном медицинском университете проходят обучение три человека по специальности «Лечебное дело», продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым здесь уже трудоустроено 20 человек.

