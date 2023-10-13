В октябре лиса и кошка погибли от бешенства в Челябинской области

В двух поселках ввели карантин

С начала года на Южном Урале от бешенства погибли 12 диких и 12 домашних животных. Два из них — лиса и кошка — стали жертвами смертельного вируса уже в октябре, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В октябре от смертельного вируса умерла лиса в поселке Полетаево и погибла кошка в поселке Роза. В этих поселках установлен карантин и проведен комплекс противоэпизодических мероприятий», — рассказывают в пресс-службе.

Из 24 погибших животных одиннадцать — кошки.

В 2022 году на Южном Урале подтверждены 60 случаев бешенства, в 2021-м — 70 случаев, в 2020-м — 69 случаев. Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 годы, когда соответственно было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства.

Ранее Минздрав Челябинской области рассказал, что делать после укуса бешеного животного.