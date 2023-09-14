В окрестностях Миасса появился медвежонок

Значит, рядом гуляет его мама-медведица

Сотрудники Ильменского заповедника предупреждают о появлении на территории охранной зоны медвежонка. Его следы обнаружил инспектор госохраны ресурсов заповедника. Работники природного музея считают, что рядом находится и взрослая мама-медведица.

Следы медвежонка заметил инспектор отдела государственной охраны и сохранения природных ресурсов Ильменского заповедника в своем обычном обходе. Эти следы проступили на размокшей от дождей земле.

«Это значит, что рядом где-то находится взрослая медведица. Встреча с медведицей очень опасна, так как она защищает своих медвежат от возможной опасности и при встрече встает на защиту своего потомства», — предупредили сотрудники заповедника.

Специалисты отмечают, что по области в последнее время нередко замечают следы медведей и даже видят хищников в лесах. При этом именно в заповеднике зверь может обосноваться надолго, так как из других лесов его еще можно отогнать от мест, близких к человеку.

По подсчетам специалистов, основанных на описаниях очевидцев, как минимум три взрослых медведя обосновались в окрестностях Миасса, озер Аргаяш, Кисегач и Еланчик и одна медведица с двумя медвежатами. Экологи считают, что это все пришлые медведи, они пришли на Южный Урал из соседних Башкирии, Свердловской и Курганской областей, которые пострадали от сильных и частых лесных пожаров.

«Там выгорели огромные территории, и животным, в том числе и медведям, нечем питаться, поэтому они ищут новые места кормежки перед зимой. Если же у зверя в кустах припрятана добыча, он будет вести себя агрессивно. Медведица, у которой есть медвежата, атакует в любом случае», — пояснили сотрудники охотхозяйства Миасского городского округа.