В одной комнате с трупом ели бутерброды — известные челябинцы вспоминают студенческие годы

В Татьянин день артисты, врачи и министры рассказали забавные истории о юности и учебе

Медиахолдинг «Первый областной» ко Дню российского студенчества собрал забавные воспоминания известных челябинцев о годах учебы в вузе. Кто спас Аркаим от затопления, кого кормили борщом с соленой скумбрией, а кто испугался трупа, извлеченного из ванной с формалином, — в нашем материале.

Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области:

Люблю вспоминать свое студенчество, которое связано с историческим факультетом Челябинского Госуниверситета. Вместе с сокурсниками мы проходили музейную практику в Москве, выезжали на колхозные работы, устраивали квартирники...

Курьезы, конечно, тоже случались. На одном из курсов мы начинали вести раскопки на Аркаиме. Обычный лагерь в чистом поле, костер, обед в котелке. Когда дошла моя очередь дежурить по кухне, счастье в виде гречки меня обошло. Зато выдали горох: из него нужно было сварить кашу. Признаюсь, до этого я ни разу ее не готовила.

«Попытка сделать что-то съедобное на основании рекомендаций от одногруппников не удалась. Так что на обед были просто тушенка и хлеб. Но больше этот кулинарный эксперимент мы не повторяли»,— рассказывает Ирина Гехт.

Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области:

Учился в ЧГИКе. Поступил в 16 лет и с перерывом на год отучился. Второе образование уже заочное в ГИТИСе. Как-то наш режиссер, Юрий Сычев, предложил мне отработать Дедом Морозом в цирке. Вроде работа несложная: заучить два четверостишия и отработать два утренника. При этом гонорар за выступление — 50 рублей, это больше стипендии.

Дали балахон из скользкой ткани, шапку огромную, она падала на плечи, и варежки болоневые. В начале надо было ехать на лошади. В валенках ноги не влезают в стремя. И вот меня выводят на манеж. Лошадь видит арену, начинает бегать по кругу.

«Опереться ногами некуда, халат на мне скользит, шапка упала на лицо, как забрало. Я понимаю, что сейчас вылечу на зрителя, и в последний момент, когда я уже скатываюсь, лошадь останавливают, меня снимают», — говорит министр культуры.

Я слезаю и начинаю читать стихи, но понимаю, что стою спиной к зрителям. Поворачиваюсь. Начинаю заново. И понимаю: «Вот теперь я точно стою спиной к зрителю». Повернулся еще раз. Но все прошло хорошо, все подумали, что так и было задумано.

Ростислав Гепп, музыкант, руководитель ансамбля «Ариэль»:

фото: vk.com/ariel_music

Я поступил в ЧГИК в 1968 году на хоровое дирижирование. Группа у нас была — 4 мужика, все остальные девчонки. Я не был хорошим студентом. Я даже не ожидал, что столько предметов будет, которые музыканту не нужны. Поэтому гуляли по коридорам лишь бы степу (стипендию — прим. редакции) получить. Она 25 рублей тогда была, самая низкая среди всех университетов.

Повезло с преподавателями. Меня сразу забрал к себе Михаил Капланский. Он проработал тогда год и уехал. Был хороший хормейстер. Угораздило его поставить мне дирижирование в 8 утра. Я естественно проспал.

«У меня ты больше не учишься. Иди к другим хоровикам, тебя с руками оторвут»,— сказал тогда хормейстер.

Светлана Калимуллина, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области:

фото: https://www.susu.ru

Я окончила Челябинский педагогический университет. Факультет психологии и педагогики. Самое запоминающееся за все время — наши студотряды. С самого начала я попала в педагогический отряд «Луч». В 2007 году стала вожатой в лагере «Орленок».

Это незабываемое время. Мы не спали ночами, ложились после репетиций часа в 3 ночи, а в 6 надо уже вставать и будить детей.

«Но самое захватывающее — поездки автостопом. Мы объехали весь Краснодарский край. Денег тогда не было, а доехать до Сочи было нужно, поэтому так и ездили. И много чего узнали, познакомились с новыми людьми»,— говорит Светлана Калимуллина.

Желаю всем ребятам по максимуму использовать время студенчества, кроме учебы при наших вузах есть очень много интересных активностей.

Эльбрус Нигматуллин, спортсмен, самый сильный человек России:

фото: https://vk.com/id4229130

Я был студентом академии физической культуры. Однажды сдавал плавание в бассейне на улице Российской. Надо было с вышки прыгнуть в воду. Я высоты боялся всегда и было непросто. Но сдавать надо, вот я решился. Прыгнул, но прыгнул неудачно. В момент вхождения в воду я неправильно сгруппировался, и ноги начали спазмировать. Масса у меня уже тогда была большая. Ушел на дно и долго всплывал, низ тела был практически парализован, плыл только руками.

«Когда я прыгнул — брызг было до потолка. Еще никому не удавалось обрызгать преподавателя»,— рассказал спортсмен.

Антон Рыжий, главный врач детской городской больницы № 8, член Президиума РПС:

У меня два высших образования. Сначала я учился в медицинской академии на педиатра. У меня семья медиков: Мама педиатр, бабушка, тетя. Я врач в третьем поколении. На первом курсе у нас была анатомия. Сначала учат на скелете, но никто не говорит, что это условный Иван Иванович Иванов. Но позже тебя заводят в комнату с настоящим трупом: его достают из формалина и как зомби кладут на стол. Это выглядит страшно. И нужно учиться показывать что на нем есть, где органы.

«Но привыкли к нему и позже уже сидели в одной комнате с трупом, ели бутерброды и разговаривали о планах на вечер»,— поделился Андрей Рыжий.

Я вообще был ботаником. Когда все пили и гуляли — я сидел в библиотеке. Экзамены поэтому сдавал легко. Многим одногруппникам это не нравилось, но жизнь все расставила по местам.

Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма:

Я выпускник исторического факультета ЧелГУ. Учился с 1984 по 1989 годы. Мои студенческие годы выпали на самый разгар перестройки. Моим однокашником был Андрей Пшеницын, нынешний министр финансов Челябинской области, на одном потоке со мной училась первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр образования Александр Кузнецов.

«Я был среди первой экспедиции, открывшей аркаим. Археология не была моей специализацией, я занимался историей советского периода, но воспоминания из экспедиции — самые запоминающиеся», — рассказал Игорь Шестаков.

Геннадий Зданович, первооткрыватель городища, тогда нам говорил, что наши руки сейчас держатся за величайшее открытие. Мы были молодые, тогда этого не понимали. Мало кто знает, что Аркаим был спасен нашими руками. Эту местность планировали залить, сделать водохранилище. Наша задача была доказать, что это уникальная находка.

Андрей Шмидт, председатель Челябинской городской Думы:

Я учился на энергетическом факультете в Челябинском государственном техническом университете, сейчас это ЮУрГУ. Учился на военной кафедре. Однажды на военных сборах нам дали нерабочий бронетранспортер. Задача была — разобраться, что в нем не работает. У нас в группе были опытные ребята уже с образованием, поэтому задачу мы решили, на удивление штатных военных.

В эти времена я узнал удивительные блюда, которые подают только в военных столовых. Нас тогда кормили борщом с соленой скумбрией. Никогда вкуснее ничего не ел.

Это были 1990-е. Преподаватели были креативные очень. Мы как-то сдавали экзамен по силовой электронике. Преподаватель сказал так: левый ряд занять тем, кто претендует на оценку «Удовлетворительно». На средний ряд пусть сядут те, кто знает на «Хорошо». А правый ряд займут те, кто считает, что сдаст на «Отлично».

На правый ряд мало кто садился. А я пошел и сел.

«Затем самое удивительное: у тех, кто претендовал на тройку, он просто взял зачетку, поставил оценку и отпустил. Также с теми, кто претендовал на четверку»,— рассказал Андрей Шмидт.

«А с вами отдельно поговорим», — сказал он тем, кто сел на правый ряд.

Студенческие годы — один из самых интересных и счастливых этапов жизни. Это признают все, кто прошел этот путь. И не важно, сидели они за книгами или гуляли по коридорам вместо занятий. У многих студенчество до сих пор связано с самыми яркими событиями в жизни.