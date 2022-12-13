В одной из «запреток» Челябинской области водитель сбил пенсионерку прямо на «зебре»

Виновник ДТП сам доставил пострадавшую в приемный покой

Сегодня днем в Снежинске водитель наехал на 83-летнюю женщину, сообщает телеграм-канал «ОТВ Снежинск».

ДТП зафиксировали рядом с главной площадью города возле торгового центра «Универмаг». Водитель доставил пенсионерку в медучреждение, где у нее диагностировали перелом ключицы.

Это уже третье ДТП в Снежинске с пешеходами за последнюю неделю. Так, 5 декабря рано утром на территории 8-й площадки 58-летний водитель «Хендая» насмерть сбил83-летнего пешехода. Он переходил дорогу по «зебре». А 9 декабря днем 70-летний мужчина, управляя машиной «Шкода Октавиа», сбил семилетнего ребенка. Это произошло на улице Мира: ребенок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП пешехода госпитализировали.