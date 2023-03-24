В одной из «запреток» Челябинской области владельцы дач пожаловались на лже-газовиков

Горожанам обещают построить сети газопотребления и смонтировать оборудование

В Озерске жители посчитали подозрительными действия предпринимателей, которые предлагают подвести газ к домам в различных садоводческих товариществах. Как сообщили в администрации города, дельцы уверяют горожан в том, что скоро в районе товариществ будет построена сеть газораспределения.

За уточнениями подозрительной информации владельцы садовых участков обратились в ООО «Озерскгаз». Бдительным гражданам объяснили, что правила при решении вопросов газификации установлены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

«Решение о строительстве той или иной сети газораспределения, технологически связанной с сетью газораспределения, принадлежащей ООО „Озерскгаз“, принимается исключительно ООО „Озерскгаз“ на основании заявок на заключение договоров о подключении (технологическом присоединении), а также оценки технической возможности подключения и (или) остаточной пропускной способности сети газораспределения», — добавили в мэрии и призвали других жителей «запретки» тщательно проверять подобную информацию.

Напомним, что в 2023 году в Челябинской области на строительство сетей газоснабжения направят миллиард рублей.