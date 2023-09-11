В одной из «запреток» Челябинской области провели фестиваль по бочче

К итальянской игре подключились 20 команд

В Снежинске 10 сентября прошел Первый общегородской благотворительный турнир «Бочче на берегу Синары». В необычной игре силами мерялись 4 детские команды и 16 взрослых. Собранные на турнире пожертвования пойдут на новый дом для Центра помощи детям с ОВЗ и молодым инвалидам «Бумеранг добра».

Игра в бочче подкупает своей простотой: в нее могут играть даже маленькие дети, а физическая подготовка совсем не имеет значения. Цель — подкатить внушительных размеров шары своей команды как можно ближе к общему маленькому шарику «поллино». О бочче в Челябинской области знают немногие, но в Снежинске игра уже прижилась. Минувшим летом активисты «Бумеранга добра» провели пробный турнир. Желающих оказалось так много, что стало очевидно: общегородским соревнованиям — быть.

«На турнире у нас играли дети с пяти лет, был даже один активны шестимесячный болельщик. Мы анонсировали, что будет только 12 взрослых команд, но запрос на игру был большой, и мы увеличили число участников. И не прогадали: еще больше людей прекрасно провели выходной день и ушли с мероприятия счастливыми», — говорит куратор проекта Юлия Кудрина.

Турнир проходил при поддержке Специальной Олимпиады Свердловской области, а также Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. В рамках состязаний также провели розыгрыш призов и ярмарку товаров ручной работы. Организаторы уточняют: собранные на мероприятии благотворительные взносы пойдут на новый дом для «Бумеранга добра», ведь совсем скоро прежнее помещение демонтируют.

«Мы пока подсчитываем средства, но по итогам турнира сумма уже перевалила за 100 тысяч рублей, которые очень важны для нас. Интерес к игре в Снежинске есть, и мы готовы сделать фестиваль по бочче ежегодной традицией и делиться опытом его проведения с другими городами», — подытожила Юлия Кудрина.