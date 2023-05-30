В одной из «запреток» Челябинской области построят новый скейт-парк

За ориентир возьмут похожий объект в Трехгорном

В Снежинске планируют создать скейт-парк. В мае этого года делегация местных депутатов побывала в Трехгорном, где оценила имеющийся там аналогичный объект. В скейт-парке постоянно занимаются дети и подростки. На заседании комиссии по промышленности и городскому хозяйству Снежинска депутаты поддержали предложение о создании скейт-парка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Где именно будет находиться скейт-парк, пока неизвестно. Но предпочтение хотят отдать участку с хорошей доступностью, чтобы сюда могли приходить взрослые и дети из разных частей города. Также будет запрошен проект, реализованный в Трёхгорном, на основе которого снежинские специалисты проработают свой, составят предварительную смету.

Добавим, что скейт-парк в Снежинске уже был, он размещался на очень популярном у горожан стадионе имени Ю. А. Гагарина. Но в августе 2018 года вандалы разгромили объект, закидав его камнями и яйцами, облив краской, расколотив оборудование. После восстановления объект проработал недолго. Скейт-оборудование списали, так как оно пришло в негодность и не соответствовало ГОСТу. Износилось не только покрытие: коррозия «съела» даже металлические конструкции.





В 2018 году вандалы разгромили в Снежинске действующий скейт-парк.



В июле 2020 года местный скейт-клуб «Грань» развернул целую кампанию по сбору подписей за строительство современного скейт-парка на территории стадиона. Судя по всему, теперь у поклонников отдыха в скейт-парке в Снежинске появился шанс быть услышанными и возобновить тренировки на новом оборудовании.





«Дальнейшая задача — включить проектирование в бюджет на 2024 год, чтобы представить готовый проект губернатору. При получении финансирования в 2025-м году, а, возможно, и раньше, скейт-парк будет построен», — уточнили в городском Собрании депутатов.