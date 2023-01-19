В одной из «запреток» Челябинской области музыкальной школе вернули крышу

Кровля сильно протекала во время дождей и таяния снега

Новую учебную четверть воспитанники и педагоги музыкальной школы в Снежинске начали в отремонтированном здании. В 2020 году в здании начала сильно протекать кровля: после осадков топило кабинеты и большой концертный зал. Ремонт занял несколько месяцев. Все это время юные музыканты вместе с наставниками занимались и выступали на других площадках города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Детской музыкальной школе им. П. И. Чайковского в Снежинске — 66 лет. Последний ремонт здесь был в 2005 году, и с 2020 года педагоги и ученики регулярно испытывали на себе все «прелести» кровельных протечек. Оказалось, что был нарушен уклон кровли, отслоились фартуки в местах примыкания рулонного ковра к парапетам, в кровельном покрытии возникли трещины.





Вот так выглядел концертный зал ДМШ в Снежинске после дождей.



Осенью 2020 года началась разработка проектно-сметной документации, а в 2022 году стартовал капремонт. Чтобы подтопления больше не беспокоили музыкантов, строители использовали на кровле бесшовную мембрану. Подрядчики утверждают, что о протечках можно будет забыть, по крайней мере, на 50 лет. Работы по обустройству в музыкальной школе продолжаются, но самое главное — надежная кровля — здесь появилось. Также в ДМШ установят 600 новых светильников с энергосберегающими лампами, заменят несколько десятков деревянных окон на современные конструкции.

На время ремонта руководство музыкальной школы приняло решение не прерывать учебный процесс. Порядка 400 детей обучались на других площадках — в школах, городской библиотеке и музее, в ДК «Октябрь», на дому.

По программе «Развитие культуры Челябинской области» региональный бюджет выделил на ремонт школы 17,8 млн рублей. Часть расходов взял на себя местный бюджет.

Добавим, что в ДМШ им. П. И. Чайковского в Снежинске действуют фортепианное, струнное, народное, духовое, вокальное, хоровое, общеэстетическое отделения. За историю своей работы музыкальная школа выпустила более 3 тысяч учеников.