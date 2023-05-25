В одной из «запреток» Челябинской области дети создали необычные арт-объекты

Школьники расписали вытяжки на одной из центральных улиц

Для юных художников наступила пора пленэров. В Снежинске воспитанники Детской художественной школы решили поделиться искусством со всеми горожанами. На одной из центральных улиц «запретки» появились новые арт-объекты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Учащиеся четвертого класса отделения «Живопись» в рамках пленэра расписали яркими красками несколько серых вытяжек на пересечении улицы Забабахина и проспекта Мира. Подобных конструкций в городе немало. Возможно, на следующих пленэрах ребята преобразят и их.