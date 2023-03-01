В одной из школ Снежинска стартовал масштабный переезд

Дети и ученики на год покинут привычные стены

В Снежинске готовятся к капитальному ремонту здания школы № 125. Процесс займет около года. На это время учителя и ученики 5-11 классов продолжат обучение в бывшей школе № 124 (начальное звено учится в другом здании). Об этом сообщило собрание депутатов Снежинского городского округа.Для учеников на время переезда был объявлен дистанционный формат обучения — с 28 февраля по 8 марта. На временное «место жительства» перевозят мебель, учебные пособия и технику. Начать ремонт должны уже 2 марта.На новом месте пришлось решать вопрос с питанием детей. В бывшей школе № 124, старейшей в Снежинске, нет столовой. По всем нормам, ученики могут находиться в школе без перерыва на прием пищи не более 4 часов. Поэтому у средних классов в расписании будет только по пять уроков, а старшеклассники будут получать доставку горячих обедов.Кроме того, уроки физкультуры, ИЗО и музыки будут проходить раз в две недели в других зданиях города. По расписанию ученики смогут успевать на занятия.В школе № 125 будут отремонтированы кровля, фасад здания, заменены внутренние инженерные сети и проведен санитарный ремонт всех помещений.Добавим, что кроме ремонта старых школ в Снежинске собираются строить новую «школу под ключ». Строительство объекта может начаться в 2024–2025 годах.