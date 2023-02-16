В одной из школ Челябинской области поставили Парту Героя в честь погибшего бойца

Так в поселке Новокаолиновый почтили память Александра Нудьги

Сегодня, 16 февраля, в школе поселка Новокаолиновый в Челябинской области установили Парту Героя в честь местного жителя, сержанта Александра Нудьги. Он погиб на территории Украины во время выполнения воинского долга. Информацию передают корреспонденты Первого областного медиахолдинга.







Парта заняла свое место в кабинете математики, за ней будут сидеть дети, достигшие успехов в учебе. Открыли парту родители погибшего — Николай и Наталья.

Александр Нудьга был участником специальной военной операции на Украине и погиб 24 сентября 2022 года.