В одной из десятиэтажек Челябинска из-за пожара эвакуировали 30 человек

Горели хранившиеся на балконе вещи

Пожар произошел в Челябинске вечером 30 января. Очевидцы сообщили ИА «Первое областное», что видят открытый огонь на пятом этаже дома по улице Российская, 224.

Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона были на месте происшествия уже через две минуты после вызова. Из-за возгорания 30 человек эвакуировались из квартир самостоятельно, а одну из женщин спасатели вывели из опасной зоны с помощью спаскомплекта.

В МЧС уточнили, что горели вещи на незастекленном балконе. Сотрудникам отдела дознания предстоит установить, из-за чего именно возник пожар.