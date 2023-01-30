Пожар произошел в Челябинске вечером 30 января. Очевидцы сообщили ИА «Первое областное», что видят открытый огонь на пятом этаже дома по улице Российская, 224.
Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона были на месте происшествия уже через две минуты после вызова. Из-за возгорания 30 человек эвакуировались из квартир самостоятельно, а одну из женщин спасатели вывели из опасной зоны с помощью спаскомплекта.
В МЧС уточнили, что горели вещи на незастекленном балконе. Сотрудникам отдела дознания предстоит установить, из-за чего именно возник пожар.