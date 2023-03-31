В одном из вузов Челябинска рассказали, как помочь супругам лучше понимать друг друга

Психологи успешно применили аудиовизуальную стимуляцию

В Челябинском государственном университете изучили влияние аудиовизуальной стимуляции на общение в супружеской паре. Это первое исследование в рамках выпускной квалификационной работы, сделанное на базе лаборатории нейропсихологии и нейропедагогики ИОиПП. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.



Научную работу проводила магистрант кафедры психологии института образования и практической психологии Челябинского государственного университета Ольга Исмагилова под руководством доцента ИОиПП ЧелГУ Екатерины Забелиной. Психологи предположили, что аудиовизуальная стимуляция может повлиять на общение в паре. Оказалось, что метод действительно работает.

Для участия в эксперименте пригласили три семейные пары зрелого возраста, имеющие детей и солидный опыт совместной жизни за плечами. Исследователи использовали устройство аудиовизуальной стимуляции (АВС), которое издавало определенные звуки и распространяло световые ритмические стимулы. Каждый участник эксперимента провёл 15 сеансов аудиовизуальной стимуляции длительностью 20 минут.

После эксперимента супруги ощутили доверие партнёра к себе, стали лучше понимать друг друга. У большинства участников эксперимента усилилось сходство во взглядах и снизился уровень конфликтности в семье, улучшились отношения с родственниками и друзьями.