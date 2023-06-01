В одном из садоводческих товариществ Златоуста поселилась лиса с детенышами

Девять подрастающих малышей уже доставляют дачникам неудобства

В златоустовском СНТ «Локомотив-4» несколько недель назад появилась гостья. Она облюбовала один из дачных участков, а спустя некоторое время у лисы появилось 9 детенышей. Правда, это соседство далеко не всегда идет на пользу местным садоводам. Подробности выяснил корреспондент ИА «Первое областное».

Владелица участка, где лисье семейство ежедневно проводит время, посетовала на непрошенных четвероногих гостей. Лиса сломала заграждение, а ее активные и с виду милые малыши приминают и ломают саженцы, роют ямы.

В садовом товариществе просят не подкармливать лису и ее потомство: все-таки лиса — дикое животное, которое может быть опасно для человека. В подобных ситуациях лучше обращаться в Министерство экологии Челябинской области по телефону 8 (351) 264-66-80 либо на горячую линию по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: 8 (919) 335-91-59