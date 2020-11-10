В общественных местах Магнитогорска отключили интернет

Так власти города хотят сократить массовое скопление людей.

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В Магнитогорске временно отключили Wi-Fi в парках, скверах и торговых центрах. Такое решение принял оперативный штаб в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Подобные меры предприняты для того, чтобы не допустить массовое скопление людей, особенно детей и подростков, в торговых центрах, парках и скверах на фоне растущего числа заболеваний», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Теперь бесплатным интернетом нельзя воспользоваться на бульваре «Огни Магнитки», в парке у Вечного огня, а также в крупных ТРК.