В общественном транспорте в Копейске заработала московская билетная система

Пассажирам 21 маршрута доступна быстрая оплата проезда безналичным способом

В Челябинской области появилась московская билетная система для общественного транспорта. Первым городом региона, куда зашла «СберТройка», стал Копейск, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Пассажирам 80 автобусов на 21 маршруте доступна быстрая оплата проезда безналичным способом, а также возможность отслеживать баланс онлайн», — отметил Ликсутов.

В среднем пассажиры Копейска после перехода на билетную систему «СберТройка» совершают более 110 тысяч поездок в городском транспорте еженедельно. 72% из них оплачивают безналичным способом.

Оборудование в автобусах Копейска подключено к автоматизированной системе оплаты поездок «СберТройка». Валидаторы и терминалы принимают пока банковские карты, скоро в Копейске начнется продажа новых транспортных и социальных карт, уточнили в ОГКУ.

Там добавили, что в городе продолжается плановое решение транспортных проблем, основные из которых — отсутствие выделенных полос на магистральных улицах и кадровый дефицит.

«По обоим направлениям ведется плотная работа», — уточнили в учреждении.