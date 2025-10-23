В общественном транспорте Челябинска поймали почти 1,5 тысячи безбилетников за 9 месяцев

Число протоколов на «зайцев» выросло втрое по сравнению с 2024 годом

Неработающие терминалы оплаты, срывы рейсов в часы пик и проезд общественного транспорта мимо остановок, а также безбилетники и борьба с ними — вопросы качества пассажирских перевозок в Челябинской агломерации обсуждают сегодня участники второго дня форума «Транспорт большого города», сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

«Основные жалобы пассажиров касаются неисправных валидаторов, требования неофициальной оплаты проезда „на карту“, грязи в салонах, а также несоблюдения расписания и температурного режима», — осветил детальную картину директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

За эти и другие нарушения за три квартала 2025 года с перевозчиков было взыскано более 77 миллионов рублей штрафов.

При этом, как отметили на форуме, есть и обратная сторона — рост числа безбилетных пассажиров. За девять месяцев текущего года в ходе 191 проверки был выявлен 1 451 нарушитель, а количество составленных на «зайцев» административных протоколов увеличилось втрое.

Параллельно с решением операционных задач в регионе продолжают реализацию инфраструктурных проектов. С 2019 года капитально отремонтировано 42 километра трамвайных путей, а в этом году открыто модернизированное троллейбусное депо.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» со ссылкой на Миндортранс анонсировало возвращение на маршрут троллейбуса № 17, оно запланировано на 1 ноября.

В первый день форума школьники из челябинского отделения «Движения первых» презентовали новый паттерн для украшения челябинских автобусов.