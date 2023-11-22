В образовательном центре под Челябинском откроют агролабораторию и мастерскую прикладного творчества

В новой школе в Вишневой Горке планируют запустить профильные классы

В образовательном центре № 1 в микрорайоне Вишневая Горка Сосновского района планируют открыть профильные классы, агролабораторию, кабинет астрономии и мастерскую прикладного творчества. Такими планами поделился директор школы на 1100 учащихся Игорь Николаев в региональном министерстве образования и науки. Школу открыли в начале октября, строительство прошло по нацпроекту «Образование».

В Минобре подводят итоги года по нацпроекту. В области реализуются четыре региональных проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Так, по первому из них в быстрорастущих районах необходимо создавать новые места в школах. В Сосновском районе в крупном микрорайоне Вишневая Горка в начале октября этого года построили крупный образовательный центр № 1 на 1100 мест. Здесь большой стадион, спортивные площадки для разных видов спорта и игр, два спортивных зала, актовый зал на 430 мест, большая столовая с собственным кухонным цехом, а среди учебных аудиторий — 20 специализированных кабинетов. Но оснащение в школе продолжается, по словам директора Игоря Николаева, здесь планируют открыть агролабораторию, кабинет астрономии и мастерскую прикладного творчества.

«Мы сегодня с помощью того оснащения, которое получено, организуем полноценный образовательный процесс: работают четыре технологические мастерские, три кабинета информатики, два кабинета физики, кабинеты химии и биологии оснащены лабораторной мебелью, у нас есть лаборатории 3D-моделирования и прототипирования»,— пояснил Игорь Николаев.

В центре планируют открыть и профильные классы для десятиклассников.