В обращение выходит 10-рублевая монета «Челябинск — город трудовой доблести»

Тираж монеты составит 1 миллион экземпляров

В понедельник, 14 апреля, Банк России выпускает в обращение памятные 10-рублевые монеты из недрагоценных металлов серии «Города трудовой доблести». Среди них — монета, посвященная Челябинску.

Монета диаметром 22 мм имеет круговую форму с выступающим кантом и прерывистым рифлением по боковой поверхности. На лицевой стороне — стандартные элементы: надпись «БАНК РОССИИ», год выпуска «2025», ветви лавра и дуба, номинал «10 РУБЛЕЙ» с защитным элементом и товарный знак Московского монетного двора.

Оборотная сторона монеты «Челябинск» украшена рельефным изображением стелы «Город трудовой доблести» с элементами, повторяющими ее нижнюю часть. По окружности расположены надписи: «Челябинск» (вверху) и «Города трудовой доблести» (внизу, на ленте).

Тираж монеты составит 1 миллион экземпляров. Новые монеты являются законным платежным средством на территории РФ и принимаются по номиналу без ограничений.

Также в серии выйдут монеты с изображениями Ульяновска, Уфы и Ярославля.