В обновленном сквере Златоуста установили именную скамейку для 101‑летней жительницы

Ветеран Великой Отечественной Раиса Матюшина одобрила проведенное благоустройство

В Златоусте в благоустроенном по нацпроекту сквере появилась именная скамейка для ветерана Великой Отечественной войны, 101‑летней местной жительницы Раисы Матюшиной. Ее установили по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

Преображение общественного пространства между улицами Дворцовой и Тургенева проведено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь выполнено плиточное покрытие и озеленение, установлены стильные фонари с чугунным литьем, появились удобные лавочки с навесами, парковые качели и арт-объект «Ладони».

Сделаны новые лестницы с противоскользящим покрытием и, по просьбам жителей, дополнительные съезды для людей с ограниченными возможностями передвижения и родителей с колясками. Стоимость работ составила около 32 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

На приемку обновленного сквера, получившего название в честь известного златоустовского скульптора Владимира Жарикова, пригласили почетную горожанку Раису Семеновну Матюшину:

«Раиса Семеновна живет рядом. Еще весной мы договорились, что это место станет особенным, ее личным пространством для прогулок. И с радостью увидел, что Раисе Семеновне все понравилось. Ее одобрение — высшая награда для всех нас», — признался глава округа Олег Решетников.

Добавим, именную скамью для Раисы Семеновны изготовили студенты Златоустовского техникума технологий и экономики.