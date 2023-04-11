В обновленном челябинском парке «Металлург» установят большую сцену и новые аттракционы

Продолжается благоустройство главной общественной территории ЧМЗ

В Челябинске начинается новый этап благоустройства парка «Металлург», сообщили сегодня, 11 апреля, в городской администрации. В 2023 году там установят новые аттракционы, соорудят сцену с профессиональным оборудованием и отремонтируют фонтан на главной аллее.

Работы развернутся почти на всей территории парка. Пешеходные дорожки выложат печатным бетоном, сделают ремонт ограждений. Будет обновлено оборудование детской площадки и спортивных зон, а на «Поляне сказок» заменят игровые конструкции.

Также в текущем году будет завершено благоустройство вокруг первого в Челябинске бетонного скейт-парка, об открытии которого недавно писало ИА «Первое областное». Также в парке посадят деревья и кустарники, сделают фуд-корты и модернизируют основную выставку «Дома Аквариума».

Ранее, на предыдущих этапах благоустройства, в парке установили новые электроопоры с проводами под землей, выложили плитку на центральных аллеях, а также капитально отремонтировали фасады зданий и обновили входные группы.