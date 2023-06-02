В областном полицейском главке рассказали, как будут патрулировать пляжи и прибрежные зоны

В рейдах сотрудникам МВД помогают добровольные дружины

С приходом жары сотрудники МВД Челябинской области запланировали рейды, а также другие меры, чтобы отдых южноуральцев не омрачался нарушениями закона, рассказали в пресс-службе ведомства. Помогать полицейским будут добровольные дружины и казаки.

«Пляжи и прибрежные территории в жаркие дни заполняются не только отдыхающими, но и их автомобилями. Свое недовольство люди начали выражать в социальных сетях, оставляя соответствующие записи», — объяснили в полиции необходимость патрулирования.

Внимание во время рейдов уделят соблюдению правил остановки вблизи водоемов. Если парковочных мест недостаточно, полицейские будут прорабатывать вопросы расширения территории, предназначенной для автомобилей. Также будет отслеживаться ситуация с дорожными заторами в курортной зоне.

В ГИБДД региона предупредили о возможности эвакуации машин из-под знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» на территории озер Еловое и Кисегач.

«Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку. Кроме того, движение будет приостановлено по направлению к озеру в случае образования автомобильных заторов»,— уточнили в Управлении Госавтоинспекции Челябинской области.

Госавтоинспекторы также будут ловить возле мест отдыха нарушителей ПДД, в том числе, нетрезвых водителей. Маршруты патрулирования наружных служб пересмотрели и приблизили к водоемам, чтобы можно было быстро прийти на помощь.

Напомним, более 12 тысяч челябинцев отдохнули на городских пляжах на прошлой неделе. Большая часть южноуральцев посетила места летнего отдыха в выходные.