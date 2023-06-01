В областном главке провели праздник для детей

Родители ребят погибли на службе или трудятся в новых регионах России

Челябинские полицейские встретились с ребятами, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей или сейчас работают на новых территориях страны. Юных гостей в здании областной полиции встретил начальник регионального главка Михаил Скоков, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Мы делаем все, чтобы вам было спокойно, чтобы вы как можно большего достигли в жизни. Все мы хотим гордиться вами и приложим все усилия, чтобы и вы были горды за родителей», — обратился к ребятам Михаил Скоков.

В дружеской атмосфере за чаем дети рассказали об учебе и планах на будущее. После экскурсии по зданию полиции ребят отвезли в Государственный исторический музей Южного Урала и в зоопарк.

Полицейские поздравили гостей с Днем защиты детей, вручили ребятам подарки, а их мамам — цветы. Праздничные мероприятия сегодня прошли во всех муниципалитетах региона.

«Руководство Главка с трепетом относится к детям, чьи родители отдали свои жизни в борьбе с преступностью и к тем, кто сейчас несет службу в сложных условиях. Таким семьям полицейскими всегда уделяется повышенное внимание и забота», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Михаил Скоков вручил семилетнему Илье Красюку из Верхнеуральска почетную грамоту министра внутренних дел России. В июле прошлого года мальчик помог спасти пенсионерку, застрявшую в куче старых покрышек.