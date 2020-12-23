В области введено 1 300 тысяч квадратных метров жилья

Контрольно-счетная палата Челябинской области назвала лидеров по динамике ввода жилья

В текущем году по области введено 1 283,5 тысячи квадратных метров жилых помещений, что на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Лидерами по динамике ввода жилья, в сравнении с 2019 годом, стали Верхнеуфалейский, Южноуральский, Чебаркульский городские округа. Верхний Уфалей представил рост на 865%. Также высокие показатели в Усть-Катавском и Троицком городских округах.



Наибольшее сокращение ввода жилья наблюдается в Еманжелинском, Чесменском и Нязепетровском районах. Как пояснили в администрации Нязепетровского района, в этом году муниципалитет ввел в эксплуатацию в два раза меньше жилья. В отделе архитектуры и градостроительства администрации Нязепетровского района пояснили, что свою роль здесь сыграл коронавирус: за весну, когда действовали достаточно строгие ограничения, не поступило ни одной заявки на подготовку технических планов, необходимых для ввода дома в эксплуатацию.



«Однако перспективы в районе есть. В этом году в Нязепетровске инвестору был предоставлен в аренду участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев из ветхоаварийного жилья, сейчас идет подготовка проектной документации. Строительство должно начаться в 2021 году, ключи от новых благоустроенных квартир получат более 50 семей», — поясняет пресс-служба Нязепетровской районной администрации.



Введение жилья не осуществлялось в Локомотивном городском округе.