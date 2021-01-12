В области открылось новое железнодорожное направление

С сегодняшнего дня на Южно-Уральской железной дороге на участке Карталы – Айдырля начнет курсировать пригородный поезд

Решение о назначении маршрута в Оренбургскую область было принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по просьбам жителей Брединского и Карталинского районов.



Поезд № 6537 сообщением Карталы — Айдырля будет отправляться в 20:24 по местному времени и прибывать в 22:38. Время в пути составит чуть больше двух часов. Обратный рейс № 6536 сообщением Айдырля — Карталы начнет курсировать с завтрашнего дня и будет отправляться в 05:59, прибывать в 08:08. Время в пути составит 2 часа 9 минут. На маршруте предусмотрены остановки в населенных пунктах Брединского района: Знойное, Гогино, Бреды, Наследницкий, Байтук.



Для удобства пассажиров расписание новой пары пригородных поездов увязано с графиком движения электропоездов «Ласточка» по маршруту Магнитогорск — Карталы — Челябинск.

