В «Ньютоне» строят последний дом: вспоминаем, как развивался один из самых известных жилых комплексов Челябинска

Раньше здесь был пустырь

Erid: 2SDnjcCCaEc

Два микрорайона, 12 дворов, 35 домов, 6 детских садов, 2 школы (вторая еще строится), площадки для спорта и отдыха, кафе, магазины, аптеки... 10 лет назад на месте, где сегодня располагается жилой комплекс «Ньютон», был пустырь. Сейчас строительство близится к завершению, и мы решили вспомнить, как на северо-западе города рос грандиозный ЖК. 2014 — застройщик «Легион» (сейчас называется «Голос») приступает к работе над проектом. На строительной площадке появляется забор и техника, проводятся инженерно-геодезические изыскания.

2016 — строители сдают первый монолитно-каркасный дом.

2017 — открывается первый детский сад (всего их будет шесть). В здании есть хореографический зал, тренажеры и даже собственный скалодром.

2017 — открывается первый в городе соседский центр «Ньютон Club». Там жители общаются, учатся, работают, отмечают праздники и отдыхают. Можно посмотреть спектакль, научиться кулинарному мастерству или вместе с соседями поболеть за любимую футбольную команду.

2018 — открывается «ОЦ № 4» на 1100 детей. Школа оснащена самым современным оборудованием для проектной и научно-исследовательской деятельности.

2019 — начинается строительство индустриальных домов. Технология создана на основе собственных разработок застройщика. Здания «собираются» из панелей, производимых по индивидуальному заказу.

2021 — застройщик «Легион» переименовывается в «Голос». Возникают слухи о продаже компании московским бизнесменам, появляется беспокойство о дальнейшей судьбе «Ньютона». На деле компания осталась прежней, лишь сменив название. «Ньютон» продолжает строиться по тем же планам и технологиям.

2021 — появляется первый двор, спроектированный совместно с учеными из ЮУрГУ. Концепция в том, чтобы дети, играя, учились. Появляются площадки, которые развивают воображение.

2023 — «Ньютон» входит в тройку лучших новостроек России. Проект получает бронзу федерального конкурса «ТОП ЖК».

2023 — завершается благоустройство сквера. Застройщик сохранил кусочек леса, который был на том самом пустыре в 2014-м, и превратил его в место отдыха с прогулочными дорожками, детскими и спортивным площадками, зоной для собак.

В «Ньютоне» уже живут больше 16 тысяч человек. Осталось завершить три дома, в ноябре открылись продажи квартир в последнем. Строительство одного из самых крупных ЖК Челябинска планируется закончить в 2025 году.

Реклама. Рекламодатель ООО "ГРУППА ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7448218436