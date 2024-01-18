В Нязепетровском районе бывший полицейский построил дома форелевую ферму

Благодаря умельцу семья круглый год питается элитной рыбой

Житель деревни Бозово Нязепетровского района Тарас Миронов после выхода на пенсию из органов МВД своими руками построил рыбоводный цех. Там он успешно выращивает одну из самых ценных пресноводных рыб — форель. Об энтузиасте рассказал местный телеканал «Нязепетровский контур».

Нетипичный для поселка с населением меньше 50 человек проект Тарас Миронов начал осуществлять без малого десять лет назад. Собственными руками он спаял из полипропилена пять бассейнов и соорудил сложную систему подачи, многоступенчатой очистки и подогрева воды. Работа потребовала огромного количества сил, времени и финансов, но результатом умелец доволен. Теперь форелевая ферма — дело всей семьи, благодаря которому на столе всегда есть речной деликатес.

В самодельном цехе мальки форели за полтора-два года вырастают до трех килограммов. Особи распределены по разным бассейнам в зависимости от возраста. Собственная емкость есть также у взрослых самок, от которых фермер получает икру для выращивания новых поколений рыб.

По словам Тараса Миронова, когда он затевал проект, у него не было никакого опыта рыбоводства. Поэтому на первых порах ему пришлось изучать много литературы и спрашивать совета у знающих людей. Но теперь он сам готов консультировать соратников по хобби.