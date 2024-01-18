Житель деревни Бозово Нязепетровского района Тарас Миронов после выхода на пенсию из органов МВД своими руками построил рыбоводный цех. Там он успешно выращивает одну из самых ценных пресноводных рыб — форель. Об энтузиасте рассказал местный телеканал «Нязепетровский контур».
Нетипичный для поселка с населением меньше 50 человек проект Тарас Миронов начал осуществлять без малого десять лет назад. Собственными руками он спаял из полипропилена пять бассейнов и соорудил сложную систему подачи, многоступенчатой очистки и подогрева воды. Работа потребовала огромного количества сил, времени и финансов, но результатом умелец доволен. Теперь форелевая ферма — дело всей семьи, благодаря которому на столе всегда есть речной деликатес.
В самодельном цехе мальки форели за полтора-два года вырастают до трех килограммов. Особи распределены по разным бассейнам в зависимости от возраста. Собственная емкость есть также у взрослых самок, от которых фермер получает икру для выращивания новых поколений рыб.
По словам Тараса Миронова, когда он затевал проект, у него не было никакого опыта рыбоводства. Поэтому на первых порах ему пришлось изучать много литературы и спрашивать совета у знающих людей. Но теперь он сам готов консультировать соратников по хобби.