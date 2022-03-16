В Нязепетровске установка поклонного креста в центре города вызвала осуждение жителей

Мэрия запустила голосование на «Госуслугах»

В Нязепетровске уже полгода бурно обсуждают идею установки поклонного креста на вершине горы Шиханка, которая стоит в самом центре города. Голосование за одобрение или отрицание проекта запустили на портале госуслуг. Между тем жители в социальных сетях высказываются против его установки, причем им не нравится место, а не сама идея его воздвигнуть. В подробностях разбиралось информационное агентство «Первое областное».

Еще осенью 2021 года жители Нязепетровска достаточно бурно обсуждали в социальных сетях предложение по установке поклонного креста на горе Шиханка. В марте обсуждение продолжилось, местная администрация даже запустила голосование. Итог будет известен в конце месяца, но сейчас в социальных сетях само голосование получило большой резонанс.

Идея возвести поклонный крест на вершине горы Шиханка принадлежит местному приходу храма святых апостолов Петра и Павла.

«Так как к нам обратились граждане с просьбой назначить опрос, мы не можем им отказать. Принять участие в электронном голосовании имеет право житель Нязепетровского поселения, имеющий учетную запись на портале госуслуг», — объяснил глава Нязепетровского поселения Геннадий Лукоянов.

Однако сами жители стали писать в соцсетях о том, что против этой идеи. Как выяснилось из многочисленных комментариев, дело в проектируемом расположении креста. Гора Шиханка находится в центре города, это традиционное место для отдыха незяпетровцев. Здесь же собираются выпускники школ, встречая рассвет. Горожане опасаются, что сам крест может быть осквернен.

«Пусть Шиханка останется такой, какой ее привыкли видеть с детства. Зачем там что-то устанавливать или строить? Красивый вид. Зачем портить его какой-то смотровой площадкой? Идите на набережную, там есть уже. Лучше бы город в чистоте был. И деревья больше не срубали», — обсуждают жители.

Местные власти предложили приходу другое место, у старой часовни вдоль реки. Однако пока инициаторы хотят воздвигнуть крест именно на горе, и только воля местных жителей станет решающей точкой в вопросе.

Стоит отметить, что поклонные кресты возводятся вдоль дорог и на возвышенностях во многих муниципалитетах области. Обычно инициаторами его установки становится местное казачество. Но только в Нязепетровске эта идея вызвала противоположный эффект.