В Нязепетровске строят новый водозабор почти за 150 млн рублей

В работе используют уникальные машины и новые технологии

В Нязепетровском районе идет строительство нового водозабора. Работы ведутся по региональному проекту «Чистая вода» и нацпроекту «Жилье и городская среда». Старый водозабор на реке Нязя переносится на Уфимское водохранилище, работы перешли в активную фазу, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Решение о переносе водозабора было принято в 2019 году — старый водозабор заилился, и горожане жаловались на качество воды. Сейчас строители подготовили траншеи для прокладки труб, забетонировали площадки под резервуары чистой воды. Прокладывать трубы будет специальная машина, которую привезли из Башкортостана.

«Ее технические возможности позволяют за один раз делать горизонтальной прокол под землей длиной до 700 метров и протягивать через него трубу диаметром до 1200 мм. На конце буровой головки установлен зонд — устройство, которое передает на приемник информацию о глубине, направлении бурения и повороте лопатки. На основе этих данных специалист по рации координирует работу машиниста», — пресс-служба правительства Челябинской области.

Подрядчиком выступает ЗАО УП «Росводоканал» из Уфы. Сумма контракта — более 149 млн рублей.