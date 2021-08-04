В Нязепетровске спроектируют сети для подключения к газу сотен домов

На эти цели администрации района из бюджета области выделили 3,4 миллиона рублей

Нязепетровск получил 3,4 миллиона рублей на проектирование газопровода среднего давления. Его строительство позволит провести газ в каждый микрорайон города, сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам главы Нязепетровского района Сергея Кравцова, как только будут известны точки строительства газораспределительной станции среднего давления, можно будет заказывать технические условия на проектирование газопроводов низкого давления, от которых жители подведут газ в свои дома.

«На Катайской горе мы две очереди газопровода объединяем в одну, чтобы сэкономить средства. С каждым днем цены и на бумажные дела, и на стройматериалы растут. Как только будут спроектированы и построены эти два газопровода среднего давления, вся Тверская будет с газом»,— отметил Сергей Кравцов.

Кроме того, газораспределительную станцию планируют построить и в Околотке. По словам главы района, благодаря реализации этого проекта возможность подключиться к газу получат жители домов по улицам Фрунзе, Щорса, Молодежной, Трактовой, Лермонтова и многим другим.

В следующем году начнется проектирование газопроводов для поселков Новая Уфа и Ураимские Томилки: до ноября они будут включены в региональную программу газификации. По остальным сельским населенным пунктам в районе вопросы газификации пока прорабатываются.

Напомним, в третьем квартале 2021 года планируется завершение работ по строительству газопровода в северной части села Уйское. Благодаря этому уже осенью к газу подключат 68 частных домов.



Поселок Балканы Нагайбакского района тоже в скором времени будет газифицирован. Строительство газопровода уже завершено, работники проверяют трубы и делают продувку.



Правительство региона направило средства и на строительство газопровода в поселке Шантарино в Троицком районе. Местные власти оперативно прорабатывают вопросы подготовки проектов.



Кроме того, в Челябинской области начинают собирать заявки на бесплатное подключение домов к газу по поручению президента РФ Владимира Путина.

