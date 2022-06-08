В Нязепетровске разваливается старый мост через реку Уфу

Стратегически важное сооружение долго считалось бесхозным

Жители Нязепетровска бьют тревогу о состоянии старого моста через реку Уфу. Сооружение соединяет два района города, но сейчас его пешеходная зона огорожена, а на проезжей части организовано реверсивное движение: мост представляет опасность. В таком состоянии объект находится уже не один год. В администрации района журналисту ИА «Первое областное» рассказали, на какой стадии находится вопрос о ремонте важного для города сооружения.

Мост был построен литейным заводом. Он совмещен с железнодорожным мостом, так ветка путей ведет к производственному зданию. С 1980-х годов его обслуживала железная дорога, но когда сооружение стало разрушаться, то не нашлось ни документов на него, ни права пользования. Бесхозный мост долго пытались принять на баланс города, к этому времени пешеходная часть просто отошла от конструкции. Пришлось ее срочно заблокировать.

Жители города высказывают свое недовольство состоянием моста.

«Спустя 4 года не поменялось ничего. Мост держится только на честном слове и мастерстве советских строителей, которые умели делать свое дело», — пишут в местных пабликах.

По данным администрации района, проектно-сметная документация по реконструкции моста прошла государственную экспертизу. Такое поручение давал глава региона Алексей Текслер. Все документы, по информации мэрии, направлены в министерство дорожного хозяйства и транспорта области для включения в федеральную программу.

Время подготовки документов затянулось на годы из-за признания права собственности. Ремонт моста обойдется в 300 млн рублей, фактически мост должны отстроить заново. Но когда это произойдет, местная власть сообщить не может.

По данным областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, на разработку проектно-изыскательских работ из областного бюджета выделялась субсидия Нязепетровскому району, стоимость работ составила 7,9 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о выделении средств на капитальный ремонт моста. Точные сроки в ведомстве назвать также не смогли.