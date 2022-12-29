В Нязепетровске провели костюмированную лыжную гонку

В ней участвовали дети местной спортивной школы

Нязепетровские юные лыжники не изменяют многолетней традиции. Незадолго до Нового года здесь вновь провели костюмированную лыжную гонку, передает корреспондент «Первого областного».

Обязательное участие этого события — наличие лыж, карнавального костюма и налобного фонарика. Как пояснили организаторы, гонка носит символический характер: спортсмены преодолевают дистанцию не на скорость, а ради удовольствия.

Как правило, эта гонка проходит на городском пруду. В этот раз погода внесла свои коррективы: из-за наледи мероприятие перенесли в лес.