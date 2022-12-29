Нязепетровские юные лыжники не изменяют многолетней традиции. Незадолго до Нового года здесь вновь провели костюмированную лыжную гонку, передает корреспондент «Первого областного».
Обязательное участие этого события — наличие лыж, карнавального костюма и налобного фонарика. Как пояснили организаторы, гонка носит символический характер: спортсмены преодолевают дистанцию не на скорость, а ради удовольствия.
Как правило, эта гонка проходит на городском пруду. В этот раз погода внесла свои коррективы: из-за наледи мероприятие перенесли в лес.