В Нязепетровске появится бассейн

Строительство нового спортобъекта анонсировал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал строительство бассейна в Нязепетровске. О планах глава региона рассказал в ходе открытия другого долгожданного спортивного объекта в городе — физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Считаю, что Нязепетровску необходим бассейн, и я дал уже поручение министерству спорта Челябинской области планировать строительство в городе полноценного бассейна, чтобы можно было заниматься плаванием», — заявил он.

Губернатор добавил, что в целом сегодня, думая о развитии физкультуры и спорта, власти региона планируют открытие бассейнов в тех территориях, где их нет. Так, 50-метровый бассейн по решению Алексея Текслера вскоре появится в Магнитогорске.