В Нязепетровске повредили плавучую конструкцию перед новой набережной

Объект обещают восстановить ко Дню города, 25 июня

В Нязепетровске жители потеряли плавучую конструкцию с крупной надписью «Нязя», которая размещалась перед набережной на воде. В социальных сетях они обсуждают не только что могло случиться с плотом, но и придумали мемы к пропавшему объекту. В администрации района пояснили, что объект на ремонте, кто-то сломал поплавки.

Плавучая конструкция с крупной надписью «Нязя» стояла на воде. Она появилась вместе с обновленной набережной реки Нязя в 2021 году. Новое общественное пространство с названием «Родной берег» появилось по результатам всероссийского конкурса проектов благоустройства. Из федерального бюджета на строительство набережной выделили 50 млн рублей. Совместно с дизайнерами и проектировщиками горожане принимали решение о том, какой должна быть набережная, связывающая два района города. Идеи жителей воплотили в дизайн-проекте, который по итогам рассмотрения федеральной комиссией был признан одним из победителей федерального конкурса.

В конце прошлого года конструкцию перенесли на берег, чтобы ее не повредило льдом. Но нынешним летом в плавание плот так и не отправили. Местные жители в социальных сетях стали задавать резонные вопросы: что стало с плотом? Сначала нязепетровцы предположили, что кто-кто украл доски с «палубы» плота. Но в администрации района Первому областному информагентству рассказали, что неизвестные повредили конструкцию еще зимой.

«Кто-то неудачно припарковался и сломал поплавки и несколько досок. Заказали новые, к 25 июня, когда в Нязепетровске будут отмечать День города, конструкция займет свое место на городском пруду», — рассказал заместитель главы Нязепетровского района по дорожному хозяйству и благоустройству Александр Коростылев.

Тем временем нязепетровцы решили поразвлечься и придумали мемы к ставшей популярной конструкции. Вместо букв с названием родной реки они предложили установить щит и публиковать на нем местную рекламу.