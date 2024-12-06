В Нязепетровске поощрили рыбака, который спас лосиху из ледяного плена

Мужчина с товарищами почти час долбили лед на реке, чтобы помочь животному выбраться

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Представители Госохотнадзора в Нязепетровске поощрили рыбака, который спас провалившуюся под лед лосиху. Инцидент случился на реке Уфе.





Как рассказал Алексей Берсенев журналистам Первого областного медиахолдинга, самостоятельно животное выбраться не могло — 15-сантиметровый лед под его тяжестью ломался. Но и долбить его было достаточно тяжело — такой толщины лед человека вполне выдерживает.





«У меня была пешня (специальный инструмент для долбления льда), с ее помощью расширил полынью и попытался вытащить лося, обвязав веревками. Когда не получилось, ко мне присоединились товарищи с коловоротами. Вместе мы минут сорок пробивали путь», — рассказал Алексей.

Пока мужчины били лед, лосиха, сначала было испугавшаяся, успокоилась, будто что-то поняла.

«Мы освобождали очередной участок, она подплывала и снова клала голову на лед, отдыхала. Я так думаю, раз не успела замерзнуть, где-то под утро провалилась, не очень долго пробыла в воде», — говорит мужчина.

Когда до берега оставалось около пары метров и лосиха почуяла под ногами землю, она сначала замерла, а потом, подгоняемая криками «Давай! Пошла!», сумела выкарабкаться на берег и убежать.

Спасители надеются, что теперь с ней все будет в порядке.