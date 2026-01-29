В Нязепетровске комиссия МинЖКХ проводит проверку после гибели ребенка в колодце

Работу начали с изучения документов

В Нязепетровск по поручению губернатора Алексея Текслера утром 29 января выехала комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники устанавливают принадлежность колодца, в котором 28 января погиб девятилетний мальчик.

Комиссия, которую возглавляет заместитель министра Елена Шевцова, проверяет всю документальную базу, включая правила благоустройства и схемы участка, чтобы определить, кто несет ответственность за открытый люк. По предварительным данным, колодец является бесхозным и не числится на балансе коммунальных предприятий муниципалитета.

Трагический инцидент произошел днем. После окончания занятий в школе ребенок перестал выходить на связь с родителями. В ходе поисков его тело было обнаружено в колодце с грунтовыми водами на улице Южной. Прибывшие медики констатировали смерть.

По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.