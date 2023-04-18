В Нязепетровске бродячие собаки загрызли домашний скот

Местные утверждают, что в ушах у нападавших были бирки

Стая бездомных собак загрызла дойную козу и козленка в одном из частных подворий Нязепетровска. Информация об этом была размещена в одном из местных ВК-пабликов. Первому областному информагентству в мэрии прокомментировали, что планируют отловить на территории города 50—60 безнадзорных животных в рамках нового контракта.

В администрации со ссылкой на подрядчика уточнили, что точное количество отловленных животных будет зависеть от того, какие собаки попадут в отлов и понадобится ли им лечение.

Нюанс заключается в том, что, по словам горожан, у напавших на домашнюю скотину собак в ушах были бирки. Это значит, что животные уже побывали в отлове и вернулись на улицу после стерилизации, вакцинации и чипирования. В комментариях к публикации нязепетровцы пишут, что это уже не первый случай, когда домашняя скотина становится жертвой бродячих собак.

По данным местных властей, через процедуру отлов — стерилизация — возврат прошли в Нязепетровске 24 собаки. После содержания в приюте «Дружок» их выпустили в прежние места обитания. За исключением тех животных, которые были отловлены вблизи социальных учреждений.