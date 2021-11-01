В ноябре южноуральцев ждут первые метели

Рассказываем, каким будет последний осенний месяц в Челябинской области

Ноябрь — последний осенний месяц. В Челябинской области он фактически является первым зимним месяцем, так как в ноябре уже устанавливаются минусовые температуры. Синоптики челябинского Гидрометеоцентра рассказали, чего ждать южноуральцам в ноябрьские дни.

«Средняя температура воздуха в ноябре составляет минус 6—7°C на всей территории области. В теплые годы она достигает минус 1—3°C, в холодные — опускается до минус 13—15°C. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12—17°C, в городе Челябинске — плюс 16°C. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36—42°C, в городе Челябинске — минус 36°C»,— сообщили синоптики.

Осадков в ноябре обычно выпадает немного: их количество колеблется от 18 до 26 миллиметров, на севере региона — до 50 миллиметров. Но бывают и аномалии. Например, в 1997 году в Челябинске выпало 207% осадков, а в 2005 году — всего 7% месячной нормы. Снег в ноябре в Челябинской области обычно идет чаще, чем дождь. Постоянный снежный покров устанавливается в первой декаде месяца в северных районах и во второй декаде — на остальной территории.

Нередки в ноябре и метели. В среднем число дней с метелью составляет до 9, однако в отдельные годы метели могут бушевать на территории региона до 22 дней.

«В этом месяце преобладают ветры западного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3—4 метра в секунду, в городе Челябинске — 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 18—28 метров в секунду, в городе Челябинске — 16—20 метров в секунду»,— уточняют эксперты.

В ноябре обычно на протяжении 15 дней светит солнце, столько же дней в регионе пасмурно. Однако этот год щедр на аномалии, поэтому каким именно будет последний осенний месяц в Челябинской области — предсказать сложно. Для того чтобы всегда оставаться в курсе, какая за окном погода, следите на ежедневными прогнозами на нашем сайте.