В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд

Выходными будут дни с 4 по 7 ноября

В этом году ноябрьские праздники удлинились за счет дополнительного выходного дня. День народного единства выпадает на четверг, 4 ноября, поэтому пятница становится нерабочей, сообщает «Российская газета».

Следом идут нерабочие суббота и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

«По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день», — цитирует «Российская газета» юриста Ивана Соловьева.

Отметим, это не распространяется на службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.