В ноябре на Таганае распустилась верба

Аномальное тепло разбудило заснувший на зиму кустарник

Сотрудники национального парка «Таганай» обратили внимание на необычное для ноября поведение вербы — кустарник снова распускается, перепутав осень с весной. Фотографии «разбуженной» вербы опубликованы в телеграм-канале национального парка.

«Необычное для ноября тепло „разбудило“ таганайскую вербу, и она решила распуститься во второй раз», — отмечают сотрудники парка.

Напомним, верба первая просыпается весной, когда на других деревьях только-только набухают почки, и зацветает в безлиственном состоянии. В отличие от плодовых деревьев, на вербе не бывает цветов. Их функцию выполнят мохнатые сережки. На их пыльцу обычно слетаются насекомые-опылители.

«Правда, сейчас, на пороге зимы, ждать пчел и шмелей точно не стоит. Морозы близко...», — замечают в нацпарке.

Сейчас на Южном Урале стоит аномальная для начала ноября погода. В эти дни в регионе должен был установиться постоянный зимний покров, но на улице до сих пор стоит плюсовая температура.

Сегодня в Челябинске синоптики обещают до +6, а в отдельных районах области и до +10 градусов.