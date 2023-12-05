В новых спорткомплексах дети должны заниматься на бесплатной основе — Алексей Текслер

Губернатор распорядился организовать работу спортшкол на базе построенных ФОКов

В Челябинской области за последние годы было возведено много спортивных объектов, в том числе и крытых ледовых катков. Но не все они работают на полную мощность. Алексей Текслер в ходе прямой линии дал распоряжение главам городов и районов открыть на базе существующих спорткомплексов детско-юношеские спортивные школы, в которых дети смогут заниматься и на бесплатной основе.

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась сегодня, 5 декабря. Алексею Текслеру пожаловались жители Озерска. Здесь в феврале этого года был открыт ледовый дворец «Высота». Однако, по их словам, дети до сих пор не могут в нем заниматься: местные секции по хоккею и фигурному катанию закрыты после визита специалистов санэпидемстанции.

Находившийся на прямой связи глава Озерского городского округа Евгений Щербаков заверил, что все вопросы с представителями СЭС были решены и с конца ноября организованы тренировки для спортсменов. Еженедельно в ЛД «Высота», по его словам, предоставлены 14 часов бесплатного льда для хоккеистов и 25 часов — для фигурного катания. Функционируют и платные кружки для других видов спорта.

Алексей Текслер поблагодарил за ответ и обратился к главам других городов и районов, на территории которых были введены в эксплуатацию новые спортивные комплексы.

«Никогда в регионе не строилось такое большое количество спортивных объектов. У нас во всех этих объектах должны заниматься дети, в том числе на бесплатной основе. Ко всем главам обращаюсь, эти объекты должны после торжественного открытия работать, в том числе и на бесплатной основе», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Напомним, что ледовая арена «Высота» в Озерске была открыта в феврале 2023 года. Многофункциональный спортивный комплекс площадью 9 тысяч кв. м построен по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии губернатора Алексея Текслера. Общий объем инвестиций в проект составил более 900 млн рублей.