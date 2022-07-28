В новых челябинских трамваях будут автоматически отслеживаться безбилетники

К концу октября в город привезут 30 таких вагонов

В Челябинске готовы выйти на линию новые усть-катавские низкопольные трамваи. Из 30 запланированных вагонов в депо пока стоит только два, но до конца октября привезут оставшиеся. Еще около месяца займет работа с документами, и трамваи выйдут на маршруты. Сегодня новые машины проходили обкатку, корреспонденту ИА «Первое областное» удалось одному из первых оценить внешний вид техники и побывать в салоне.

Внешне вагоны стали более стильными. В основном за счет новой «маски» — оформления лобовой части кузова, которое получило резкие динамичные линии.





Над каждой дверью в новых вагонах установили датчики, которые подсчитывают входящих и выходящих пассажиров. Эту информацию система автоматически сравнивает с данными валидатора (устройство для безналичной оплаты проезда) о количестве оплативших проезд. Таким образом определяется, есть ли в вагоне безбилетники.





Если «зайцев» в трамвае больше 2% от общего числа пассажиров, к вагону могут направить комиссию контролеров. К слову, местоположение всех машин отображается на планшете диспетчера в реальном времени. Для этого разработали специальную программу. С помощью нее диспетчер также сможет получать изображение с любой камеры, установленной в вагоне и отправлять водителю голосовые сообщения. Аналогичными программами в дальнейшем будут оборудовать автобусы и троллейбусы.





Внутри вагоны стали комфортнее и технологичнее. Там появилась контурная подсветка — красивое решение для подсвечивания в темное время суток. Салоны, как и в технике из прошлой партии, оснастили кондиционерами с функцией очистки и обеззараживания воздуха, а также телевизорами. Кроме того, в новых трамваях можно подключиться к Wi-Fi и подзарядить телефон с помощью встроенных рядом с сиденьями USB-разъемов.









Вагоны стали шумоизолированные, а в трамвайных тележках применили новые технологии, благодаря которым ход стал плавнее — шума дороги, стука колес и тряски почти не осталось.





О новых трамваях удалось пообщаться с замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александром Егоровым. По его словам, один вагон в этом году обходится городу в 59,8 миллиона рублей. Цены с прошлого года поднялись почти в два раза.

«Но это мы очень выгодно купили. Сейчас, с учетом повышения всех цен, в других городах за 74 миллиона покупают полунизкопольные трамваи, которые мы в прошлом году покупали за 35 миллионов. Это все нашу дорожную реформу не свернет. Наша главная задача — развивать наш электротранспорт», — пояснил Александр Егоров.





Сейчас в Челябинской агломерации на линии 153 вагона, из них 9 в сцепках (то есть два вагона, соединенные в поезд), к концу транспортной реформы в 2025 году на рельсах должно быть уже 250 вагонов, 50 из которых будет в сцепках.

Новые трамваи уже успел оценить губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем телеграм-канале он отметил, что техника ему понравилась.

«Как вам эти красавцы? Мне очень понравились. Это новая модель трамваев, которые мы в этом году закупаем у нашего Усть-Катавского вагоностроительного завода. Производитель серьезно поработал над конструкцией, обещает улучшенную плавность хода. Проверим на практике», — написал губернатор.





Алексей Текслер также подчеркнул, что областное правительство продолжает закупать новый транспорт не только для Челябинска, но и для других городов региона.